Необходимо интегрировать код API отправки данных WORDPRESS тема EFOLD

Есть код для связи с СРМ, есть стандартная контактная форма темы, нужно чтоб из полей Имя, Имейл и Телефон данные загружались в скрипт и улетали в СРМ.Вот код, вместо Олег, +38067**** и [email protected] должны подставлятся данные из контактной формы.