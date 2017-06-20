Сделать правки в Modx Revo

Здравствуйте, уважаемые разработчики. Итак, нужно создать бот-обменник для чата украинской комнаты сайта [url=https://www.999dice.com/]https://www.999dice.com/[/url] Он может быть подобен боту-обменнику из русской чат-комнаты. Как работает этот бот вы можете посмотреть непосредственно на сайте. Бота зовут ChatBot (BOTCHAT - 22590215). :) На сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер есть список правок нужно внести изменения.
+ нужно на главной сделать кнопку весь каталог при которой будет открываться полностью каталог сайта.
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