Сделать правки в Modx Revo

$40
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок197 просмотров
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Добрый вечер есть список правок нужно внести изменения. 

+ нужно на главной сделать кнопку весь каталог при которой будет открываться полностью каталог сайта.

MODX
6 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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