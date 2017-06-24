Импорт публикаций в DLE из TXT файла

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Нужен небольшой скрипт для пакетного импорта новостей из текстового файла.

Разделителями полей и строк могут быть любые символы.  (см. скрин в аттаче)

Для заполнения таблицы dle_post используем:

ID - создаем исходя из последнего существующего в DLE

autor - указывается в скрипте имя пользователя

date - сегодня, хотя вообще без разницы

title - из текстового файла (поле 1)

alt_name - из текстового файла (поле 2)

xfields - idvideo|123456 (123456 - значение из файла поле 3)

Дополнительные задачи:

  • В текстовом файле есть ссылка на изображение (поле 4).  Ее нужно загрузить в публикацию, с ресайзом, как задано в настройках DLE. Загрузив, добавить в картинку в краткое поле поста.
  • А так же надо добавить количество добавленных постов пользователю с ID 1 в таблицу dle_users в поле news_num.  Добавить к уже имеющемуся там значению.
PS. dle и текстовый файл - все имеет UTF-8 кодировку. 
6 лет назад
Yastreb
44 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bragnikov
Роман 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-2)
7 лет назад
$20
1 день
Немного задержал сдачу но сделал очень хорошую работу.
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