Импорт публикаций в DLE из TXT файла

Добрый вечер есть список правок нужно внести изменения. + нужно на главной сделать кнопку весь каталог при которой будет открываться полностью каталог сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен небольшой скрипт для пакетного импорта новостей из текстового файла.
Разделителями полей и строк могут быть любые символы. (см. скрин в аттаче)
Для заполнения таблицы dle_post используем:
ID - создаем исходя из последнего существующего в DLE
autor - указывается в скрипте имя пользователя
date - сегодня, хотя вообще без разницы
title - из текстового файла (поле 1)
alt_name - из текстового файла (поле 2)
xfields - idvideo|123456 (123456 - значение из файла поле 3)
Дополнительные задачи:
- В текстовом файле есть ссылка на изображение (поле 4). Ее нужно загрузить в публикацию, с ресайзом, как задано в настройках DLE. Загрузив, добавить в картинку в краткое поле поста.
- А так же надо добавить количество добавленных постов пользователю с ID 1 в таблицу dle_users в поле news_num. Добавить к уже имеющемуся там значению.
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