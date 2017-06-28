Программирование сайта после редизайна.

Есть готовый сайт http://ods.webaltsite.ru/

Для него реализуется редизайн, соответственно с некоторым изменением по функционалу.

Дизайн здесь https://yadi.sk/d/GNtsTxWM3JiM8A

Объём кажется большим, но функционал много где дублируется.

Вёрстка почти закончена, можно начинать программировать.

Система управления - Битрикс.

Постоплата. Предоплата возможно только частично при выполнении всего функционала у Вас на сервере.

Доплата уже после переноса на наш сервер.

Бюджет 6000.

Срок - до 28.06.2017