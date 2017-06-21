Калькулятор для Joomla 3

Нужен небольшой скрипт для пакетного импорта новостей из текстового файла. Разделителями полей и строк могут быть любые символы. (см. скрин в аттаче) Для заполнения таблицы [b]dle_post[/b] используем: [b]ID[/b] - создаем исходя из последнего существующего в DLE [b]autor[/b] - указывается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Народ нужен такой калькулятор:
http://ru-prom.ru/kolichestvo_asfalt.html
Сколько будет стоить?
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