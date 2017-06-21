Калькулятор для Joomla 3

Сайт ок.облачная1с.рф и к нему каталог - каталог.облачная1с.рф. Размещен на platformalp.ru, возможен перенос. Сейчас нужно подключить сайт к roistat. Нужно продумать для заказчика скрипт/тест по выбору оптимального решения по онлайн кассам (интересует визуальная часть скрипта который будет ...