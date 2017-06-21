Ищу специалиста по поддержанию и наполнению сайта

Сайт ок.облачная1с.рф и к нему каталог - каталог.облачная1с.рф.

Размещен на platformalp.ru, возможен перенос.

Сейчас нужно подключить сайт к roistat.

Нужно продумать для заказчика скрипт/тест по выбору оптимального решения по онлайн кассам (интересует визуальная часть скрипта который будет похож на мини тест из 10 вопросов) .

Возможно в качестве теста добавить на сайт отзывы и прочие стандартные блоки.

В общем нужен человек который возьмет на себя задачу доведения сайта до ума и при необходимости будет привлекать фрилансеров для выполнения тех или иных задач по сайту.