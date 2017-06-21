Wordpress доработка - соединить gravity forms и woocommerce корзину

Необходимо доработать калькулятор товара и процесс добавления товара в корзину с последующей оплатойИмеется сайт на Wordpress (Avada Theme), на лендинге есть форма с калькулятором стоимости товара (Gravity Forms), необходимо связать эту форму с корзиной. Когда человек заполняет форму и нажимает на кнопку, форма добавляет товар в корзину, человек остается на той же странице.