Нужен небольшой скрипт для пакетного импорта новостей из текстового файла. Разделителями полей и строк могут быть любые символы. (см. скрин в аттаче) Для заполнения таблицы [b]dle_post[/b] используем: [b]ID[/b] - создаем исходя из последнего существующего в DLE [b]autor[/b] - указывается ...
Wordpress доработка - соединить gravity forms и woocommerce корзину
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать калькулятор товара и процесс добавления товара в корзину с последующей оплатойИмеется сайт на Wordpress (Avada Theme), на лендинге есть форма с калькулятором стоимости товара (Gravity Forms), необходимо связать эту форму с корзиной. Когда человек заполняет форму и нажимает на кнопку, форма добавляет товар в корзину, человек остается на той же странице.
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