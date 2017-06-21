Помощь по Wordpres

Приветсвую, нужен человек, который доделает работу за предыдущим фрилансером, цель следующая, есть сайт scpresentation.com/ нужно, что бы он стал как uiuxservice.com/, то есть нужно подредактировать главную страницу и сделать страницу с работами. Ищу человека, который сможет сделать это в течении нескольких дней,