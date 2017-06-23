Поcтавить на caмoпиcный сайт(bootstrap) возможность отзыва

Есть готовый сайт http://ods.webaltsite.ru/ Для него реализуется редизайн, соответственно с некоторым изменением по функционалу. Дизайн здесь https://yadi.sk/d/GNtsTxWM3JiM8A Объём кажется большим, но функционал много где дублируется. Вёрстка почти закончена, можно начинать программировать. Система управления - Битрикс. Постоплата. Предоплата возможно только частично при выполнении всего ...