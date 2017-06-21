Создать витрину экскурсионных туров для сайта

Требуется создать и установить модуль ВИТРИНЫ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ на сайт www.visit-morocco.ru.

Образцы (нужно создать упрощенный вариант):

1)https://www.africanoverlandtours.com/tours/budget-tours-to-botswana/#

2)https://tourex.me/tour/yuar/#tour_list

Каталог туров должен отображаться плиткой или списком, с заглавным фото и краткой информацией (название,

продолжительность, маршрут, стоимость начиная от...) и кнопкой "ПОДРОБНЕЕ".

Подробное описание тура должно включать (без дополнительных вкладок):

1) Вверху страницы: карту (Google map или фото), фотогалерею,стоимость в Евро за 2, 4, 6 чел., кнопку "ЗАКАЗАТЬ", при нажатии на которую всплывает окно, требующее заполнить поля (имя, емейл, даты, кол-во человек, доп. информацию)

2) Подробное описание маршрута тура

3) Внизу страницы: "Другие туры" (плиткой)

Наполнение модуля НЕ ТРЕБУЕТСЯ, нужно только создать и установить его!

Модуль оплаты не НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

При успешном выполнении задания возможно сотрудничество по созданию нового сайта компании.