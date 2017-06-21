Создать витрину экскурсионных туров для сайта

1) Есть скрипт на js с элементами стороннего кода (специальной программе), он перестал работать 2) Требуется починить скрипт до рабочего состояния 3) При запуске скрипта в стронней программе тестирования производились движения мышки, имитация чтения и скролинг экрана. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать и установить модуль ВИТРИНЫ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ на сайт www.visit-morocco.ru.
Образцы (нужно создать упрощенный вариант):
1)https://www.africanoverlandtours.com/tours/budget-tours-to-botswana/#
2)https://tourex.me/tour/yuar/#tour_list
Каталог туров должен отображаться плиткой или списком, с заглавным фото и краткой информацией (название,
продолжительность, маршрут, стоимость начиная от...) и кнопкой "ПОДРОБНЕЕ".
Подробное описание тура должно включать (без дополнительных вкладок):
1) Вверху страницы: карту (Google map или фото), фотогалерею,стоимость в Евро за 2, 4, 6 чел., кнопку "ЗАКАЗАТЬ", при нажатии на которую всплывает окно, требующее заполнить поля (имя, емейл, даты, кол-во человек, доп. информацию)
2) Подробное описание маршрута тура
3) Внизу страницы: "Другие туры" (плиткой)
Наполнение модуля НЕ ТРЕБУЕТСЯ, нужно только создать и установить его!
Модуль оплаты не НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
При успешном выполнении задания возможно сотрудничество по созданию нового сайта компании.
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