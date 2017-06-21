Простая работа для умеющих делать сайты

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок199 просмотров
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Есть сайт А на котором представлен продукт А, необходимо сделать сайт Б один в один такой же как сайт А только под продукт Б и в цветовой гамме продукта Б + заменить фото на продукт Б. Сайт А есть в html

7 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад