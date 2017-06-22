JavaScript программист для решения не стандартной задачи

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки218 просмотров
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1) Есть скрипт на js с элементами стороннего кода (специальной программе), он перестал работать

2) Требуется починить скрипт до рабочего состояния

3) При запуске скрипта в стронней программе тестирования производились движения мышки, имитация чтения и скролинг экрана. Это перестало работать, т.к. некоторые функции скрипта устарели.

Все подробности в личку. Цена за работу 1000р. Требуется опытный программист. Есть софт для тестирования (тестировать буду я)

Javascript
6 лет назад
alerzo
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад