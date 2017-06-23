Помощь с prestashop 1.6

1) Есть скрипт на js с элементами стороннего кода (специальной программе), он перестал работать 2) Требуется починить скрипт до рабочего состояния 3) При запуске скрипта в стронней программе тестирования производились движения мышки, имитация чтения и скролинг экрана. ...
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Проблема не можем установить код гугл аналитикс и lptracker, когда вставляем коды в шапку сайта, сайт не открывается.
Наблюдаем следующую ошибку:
PHP Fatal error: Uncaught --> Smarty Compiler: Syntax error in template "/var/www/lifediving/data/www/arkstatus.com/themes/default-bootstrap/header.tpl" on line 105 "(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){" - Unexpected "[", expected one of: "}"
thrown in /var/www/lifediving/data/www/arkstatus.com/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 105
Нужно помочь установить коды на сайт.
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