Помощь с prestashop 1.6

Проблема не можем установить код гугл аналитикс и lptracker, когда вставляем коды в шапку сайта, сайт не открывается.

Наблюдаем следующую ошибку:

PHP Fatal error: Uncaught --> Smarty Compiler: Syntax error in template "/var/www/lifediving/data/www/arkstatus.com/themes/default-bootstrap/header.tpl" on line 105 "(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){" - Unexpected "[", expected one of: "}"

thrown in /var/www/lifediving/data/www/arkstatus.com/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 105

Нужно помочь установить коды на сайт.