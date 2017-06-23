Помощь с prestashop 1.6

Веб-программированиеЗавершен4 заявки190 просмотров
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Проблема не можем установить код гугл аналитикс и lptracker, когда вставляем коды в шапку сайта, сайт не открывается.

Наблюдаем следующую ошибку: 

PHP Fatal error:  Uncaught  --> Smarty Compiler: Syntax error in template "/var/www/lifediving/data/www/arkstatus.com/themes/default-bootstrap/header.tpl"  on line 105 "(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){"  - Unexpected "[", expected one of: "}"

  thrown in /var/www/lifediving/data/www/arkstatus.com/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 105

Нужно помочь установить коды на сайт.

Prestashop
7 лет назад
newpilgrim
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро! Молодец с престашопом работает хорошо ))) Рекомендую.
Антон понятно объяснил проблему. Быстро предоставил все необходимые данные по сайту. Работа была быстро проверена и оплачена. Рекомендую Антона в качестве отличного заказчика.