Необходимо внести изменения в файл html показа панорамного фото 360°

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Необходимо внести изменения в файл html, который запускает скрипт показа в экране браузера панорамного фото на 360° полученного с камеры оснащенной двумя объективами ( http://trud.kish-host.ru/lena/12.jpg ). Требуется изменить часть кода с математическими переменными в файле panorama1.html:

if ( i

var correction = ( x == 0 && z == 0 ) ? 1 : ( Math.acos( y ) / Math.sqrt( x * x + z * z ) ) * ( 2 / Math.PI );

uvs[ i * 2 + 0 ] = x * ( 404 / 1920 ) * correction + ( 447 / 1920 );

uvs[ i * 2 + 1 ] = z * ( 404 / 1080 ) * correction + ( 582 / 1080 );

} else {

var correction = ( x == 0 && z == 0 ) ? 1 : ( Math.acos( - y ) / Math.sqrt( x * x + z * z ) ) * ( 2 / Math.PI );

uvs[ i * 2 + 0 ] = - x * ( 404 / 1920 ) * correction + ( 1460 / 1920 );

uvs[ i * 2 + 1 ] = z * ( 404 / 1080 ) * correction + ( 582 / 1080 );

}

Все числовые переменные отдельно для каждой картинки, необходимые для построения одной сферической 360° проекции из двух таких картинок приведены здесь: http://trud.kish-host.ru/lena/39.jpg .

Описание принципов работы скрипта здесь: http://lists.theta360.guide/t/displaying-thetas-dual-fisheye-video-with-three-js/1160

Требуется, что бы  этот скрипт создавал панораму не из двух картинок расположенных в одном фото ( http://trud.kish-host.ru/lena/6.jpg  размер фото 1920х1090), а отображал панораму только из одной картинки на одном фото ( http://trud.kish-host.ru/lena/55.jpg  но размеры таких фото будут другие, а т.е. 4608х3456). В процессе обработки скриптом "одиночного" фото получается искаженная панорама: http://trud.kish-host.ru/lena/panorama1.html , а требуется что бы отображалась панорама, так как на конвертированном в другой формат из этого же фото: http://trud.kish-host.ru/lena/index.html (которое можно и требуется вращать в браузере на такие углы: по горизонтали на 360° а по вертикали на 230°, вот параметры объектива http://trud.kish-host.ru/lena/44.jpg ).

Исходники скрипта  находятся во вложенных файлах этого объявления.

HTML
7 лет назад
Roma21
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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