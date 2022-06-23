UI/UX Designer, Tilda Publishing Designer, Graphic Designer

◉ Разрабатываю дизайны сайтов и приложений различной сложности в Figma. Свежее: https://www.figma.com/file/HLxFu4Gn8L5eS8KAzM32Ds/Lintu-2?node-id=0%3A1

◉ Создаю лендинги, многостраничные сайты и интернет-магазины на Tilda Publishing, знаю все ее возможности и невозможности тоже. В разработке сайтов на Tilda использую код, а также знакома с основами верстки (html/css). Умею работать с анимацией, как с базовой, так и с step-by-step. Некоторые мои работы для примера - https://sofiausmanova.com/

https://pizza-california.ru/

◉ Разрабатываю векторные иллюстрации разной сложности в Adobe Illustrator, знакома со всеми этапами подготовки макетов к печати. На данный момент разработала большую коллекцию для турфирмы "Местные" на Кольском полуострове. Мои иллюстрации продаются в Мурманске и Териберке в виде стикер-паков