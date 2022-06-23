◉ Разрабатываю дизайны сайтов и приложений различной сложности в Figma. Свежее: https://www.figma.com/file/HLxFu4Gn8L5eS8KAzM32Ds/Lintu-2?node-id=0%3A1
◉ Создаю лендинги, многостраничные сайты и интернет-магазины на Tilda Publishing, знаю все ее возможности и невозможности тоже. В разработке сайтов на Tilda использую код, а также знакома с основами верстки (html/css). Умею работать с анимацией, как с базовой, так и с step-by-step. Некоторые мои работы для примера - https://sofiausmanova.com/
◉ Разрабатываю векторные иллюстрации разной сложности в Adobe Illustrator, знакома со всеми этапами подготовки макетов к печати. На данный момент разработала большую коллекцию для турфирмы "Местные" на Кольском полуострове. Мои иллюстрации продаются в Мурманске и Териберке в виде стикер-паков
Портфолио
- Сайт для службы доставки23 просмотра
- Сайт для туристической фирмы25 просмотров
- Дизайн интернет-магазина электроники19 просмотров
- Коллекция иллюстраций для туристической фирмы30 просмотров
- Дизайн лендинга для фотокурсов9 просмотров
- Дизайн сайта для психолога10 просмотров