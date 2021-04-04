Верстка сайтов на все экраны. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, React.
Моя цель - выполнить ваш заказ быстро и качественно!
✍️Ответственность:
- Соблюдение сроков
- Всегда довожу дело до конца
- Качественное выполнение работы
- Расположенное к конструктивному общению
- Хорошое настроение
- Могу работать без предоплаты
Kонтактная информация:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Vitalik_Burban
- Номер телефона: +380 95 134 1843
- Можем связаться с помощью видеоконференции
⚙️ Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, Java Script, React, React-Redux
- Кроссбраузерность
- Адаптивная верстка
- Bootstrap 3\4
- Material-UI
- SCSS
- Flexbox
- БЭМ.
- Git
- Figma
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
Способы оплаты:
- Карта ПриватБанка
- Другой вариант
Kонтактная информация:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Vitalik_Burban
- Номер телефона: +380 95 134 1843
- Можем связаться с помощью видеоконференции
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Всё быстро, чётко рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Представил все необходимые файлы для работы. Ответственно отнесся и оплатил труд. Рекомендую для сотрудничества.
$1
10 баллов
3 года назад
Спасибо огромное Виталию, всё сделано оперативно и в срок. А главное - качественно! Полученным результатом остался доволен, рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Рад был сотрудничать вместе. Предоставил все необходимые файлы и ознакомил с работой. Хороший собеседник. Рекомендую для работы с таким человеком. Надеюсь на дальнейшую работу
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $1от 8 часов
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