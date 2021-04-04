Верстка сайтов на все экраны. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, React.

﻿﻿Моя цель - выполнить ваш заказ быстро и качественно!

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✍️Ответственность:

Соблюдение сроков

Всегда довожу дело до конца

Качественное выполнение работы

Расположенное к конструктивному общению

Хорошое настроение

Могу работать без предоплаты

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже...

 Kонтактная информация:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @Vitalik_Burban

Номер телефона: +380 95 134 1843

Можем связаться с помощью видеоконференции

⚙️ Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, Java Script, React, React-Redux

Кроссбраузерность

Адаптивная верстка

Bootstrap 3\4

Material-UI

SCSS

Flexbox

БЭМ.

Git

Figma

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Комментарии.

 Способы оплаты:

﻿Карта ПриватБанка

Другой вариант

 Kонтактная информация: