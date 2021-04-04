Burban_Vitalik

Виталий Burban_Vitalik

 
21 годУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Был
25 дней назад
Верстка сайтов на все экраны. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, React.

﻿﻿Моя цель - выполнить ваш заказ быстро и качественно!

﻿

✍️Ответственность:

  • Соблюдение сроков
  • Всегда довожу дело до конца
  • Качественное выполнение работы
  • Расположенное к конструктивному общению
  • Хорошое настроение
  • Могу работать без предоплаты
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже...

 Kонтактная информация:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: @Vitalik_Burban
  • Номер телефона: +380 95 134 1843
  • Можем связаться с помощью видеоконференции

⚙️ Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, Java Script, React, React-Redux
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивная верстка
  • Bootstrap 3\4
  • Material-UI
  • SCSS
  • Flexbox
  • БЭМ.
  • Git
  • Figma
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.

 Способы оплаты:

  • ﻿Карта ПриватБанка
  • Другой вариант

 Kонтактная информация:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: @Vitalik_Burban
  • Номер телефона: +380 95 134 1843
  • Можем связаться с помощью видеоконференции
JavascriptВерстка сайтаBootstrapFigmaReact
Отзывы заказчиков
dmitryweblancer
Дмитрий 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
$2
10 баллов
3 года назад
Поправить баг в вёрстке на Bootstrap
Всё быстро, чётко рекомендую!
Четкая постановка задачи. Представил все необходимые файлы для работы. Ответственно отнесся и оплатил труд. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
onmaks
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Доработать скопированный сайт.
Спасибо огромное Виталию, всё сделано оперативно и в срок. А главное - качественно! Полученным результатом остался доволен, рекомендую как ответственного исполнителя!
Рад был сотрудничать вместе. Предоставил все необходимые файлы и ознакомил с работой. Хороший собеседник. Рекомендую для работы с таким человеком. Надеюсь на дальнейшую работу
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $1от 8 часов
#859