Требуется доработка верстки сайта каталога продукции easprofservis.ru до возможностей интернет магазина. Для этого требуется добавить: [list][*]поиск (предположительно после меню "контакты") + сама страница[*]корзины (предположительно вместо "отправить запрос") + сама страница[*]цены товара (страница каталога и товара)[*]отображение нескольких ...
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт fome.ru + основные поддомены и страницы. Все идентично. Можно на бутстрап и не 1 в 1. Под совершенно новый сайт с этой же информацией. Исходником выступает сам сайт (все доступно)HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно написать 3 текста на 1-2 тысячи символов. Тематика: продажа электронных товаров, лампы, кабеля и т.п. Текст должен быть читаемым, содержать все ключевые слова, оформлен в HTML теги с акцентом на ключевики. На текст потом ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимое изменить флешку используютмую на сайте содержащую меню для перехода. Сайт: estacom.ru Ничего существенно нового не будет, просто некоторые изменения. 5-10 минут для опытного мастера. Исходник флешки есть. Если найдутся мастера по небольшой переделке html сайта, укажите две суммы ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо два дизайна-шаблона для двух сателитов: detech.us - под http://metalaposhuk.ru/detech/ fisherlab.us - под http://metalaposhuk.ru/fisher/ Требования: - обязательно наличие конструктивных элементов, как на образцах (расположение не имеет особой важности) - желательно таблица стилей, в отдельном файле - вёрстка в корректном HTML, используя ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужна информация. План поиска такой: - Должна быть информация об американских компаниях, дилерах, продающих оригинальные и неоригинальные автозапчасти к General Motors, Chrysler, Jeep, Plymouth, Ford, Infiniti, Acura, Lexus. - Перечень информации: Физический адрес, адрес электронной почты, контактный ...Поиск информации10 заявокЗакрыт17 лет назад