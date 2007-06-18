caps

Андрей caps

 
44 годаБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Свободный художник. Как сам могу фрилансить, так и пользуюсь услугами других.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Доработка верстки сайта

    Требуется доработка верстки сайта каталога продукции easprofservis.ru до возможностей интернет магазина. Для этого требуется добавить: [list][*]поиск (предположительно после меню "контакты") + сама страница[*]корзины (предположительно вместо "отправить запрос") + сама страница[*]цены товара (страница каталога и товара)[*]отображение нескольких ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание SEO текстов по заданному списку слов

    Нужно написать 3 текста на 1-2 тысячи символов. Тематика: продажа электронных товаров, лампы, кабеля и т.п. Текст должен быть читаемым, содержать все ключевые слова, оформлен в HTML теги с акцентом на ключевики. На текст потом ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правки в простой флешке

    Необходимое изменить флешку используютмую на сайте содержащую меню для перехода. Сайт: estacom.ru Ничего существенно нового не будет, просто некоторые изменения. 5-10 минут для опытного мастера. Исходник флешки есть. Если найдутся мастера по небольшой переделке html сайта, укажите две суммы ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка (дизайн) двух шаблонов

    Необходимо два дизайна-шаблона для двух сателитов: detech.us - под http://metalaposhuk.ru/detech/ fisherlab.us - под http://metalaposhuk.ru/fisher/ Требования: - обязательно наличие конструктивных элементов, как на образцах (расположение не имеет особой важности) - желательно таблица стилей, в отдельном файле - вёрстка в корректном HTML, используя ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна информация

    $50

    Нужна информация. План поиска такой: - Должна быть информация об американских компаниях, дилерах, продающих оригинальные и неоригинальные автозапчасти к General Motors, Chrysler, Jeep, Plymouth, Ford, Infiniti, Acura, Lexus. - Перечень информации: Физический адрес, адрес электронной почты, контактный ...

    Поиск информации10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
LaxmoS
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Адаптивную верстку на основе готовой обычной
Сотрудничество с Андреем сложилось отлично. Ответственный заказчик! Оплата в срок. Мне очень понравились работать над проектом! Рекомендую!
Хорошая работа! Все в срок. Идет на контакт и все вопросы оперативно решались!
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
9 баллов
10 лет назад
Правки в простой флешке
Без проблем всё.
Хоть и простая работка, отнёсся серьёзно, сделал оперативно! Остался доволен!
Ответный отзыв