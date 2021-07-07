Вёрстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок967 просмотров

Свёрстана первая страница, нужно продолжить работу:

https://disk.yandex.ru/d/abNSyN4LbeUnfg

Условия:

- Использовать существующий сборщик Gulp

- less

- БЭМ

- Придерживаться заданного стиля написания кода

Ссылка на макет:

https://www.figma.com/file/W1LQlBWgmAN3F0StEONaIc/spbkitchen?node-id=16%3A2

https://skr.sh/i/030721/9ww10XBy.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%2003-07-2021%2013:46:20.jpg

Node.jsGulp
4 года назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alex_T100
50 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Escrow
Выбрали Александра для работы с вёрсткой из более чем 2-х десятков исполнителей, он предоставил ссылки на свою работу - всё чисто, аккуратно и технологично. В итоге не пожалели, вся работа выполнена чётко и точно по тз.
Четкая постановка задачи, быстрый и исчерпывающий ответ на уточняющие вопросы, своевременная оплата работы.

Заявки фрилансеров

Валерий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
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19 отзывов
4 года назад
Вадим
 
37 лет
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Артем
 
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2 месяца назад
1 отзыв
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3 года назад
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Михаил
 
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4 года назад
Александр
 
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Александр
 
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11 часов назад
287 отзывов
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Влад
 
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alex_T100
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Был
2 года назад
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Даниил
 
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Никита
 
51 год
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6 часов назад
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