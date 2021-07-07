Требуется оптимизация самописного сайта на HTML, CSS, JS и Laravel. Задачи включают отключение ненужных скриптов, добавление lazy-загрузки, сжатие стилей и скриптов, исправление ошибок и улучшение загрузки страниц с YouTube видео. Необходимо пройти через Google Speed и устранить все критические ошибки.
Вёрстка сайта
Свёрстана первая страница, нужно продолжить работу:
https://disk.yandex.ru/d/abNSyN4LbeUnfg
Условия:
- Использовать существующий сборщик Gulp
- less
- БЭМ
- Придерживаться заданного стиля написания кода
Ссылка на макет:
https://www.figma.com/file/W1LQlBWgmAN3F0StEONaIc/spbkitchen?node-id=16%3A2
https://skr.sh/i/030721/9ww10XBy.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%2003-07-2021%2013:46:20.jpg
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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