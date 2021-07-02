Копирование лендинга + мелкие правки

$27
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок868 просмотров

Нужно скопировать готовый сайт, внести некоторые изменения по желанию заказчика.

Срок выполнения : 3-5 часов.

Бюджет : 2000р

4 года назад
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