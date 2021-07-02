HTML верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок364 просмотра

Нужно сделать не большой сайт визитку. Всё обсуждается в телеграмме

HTML
4 года назад
llirik1998
Егор 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RomanPle
Роман 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$45
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик который платит всё сразу и вовремя. Изначально подумал, что обманет так как аккаунт новый, но к моему счастью все прошло отлично

Заявки фрилансеров

Михаил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анатолий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
12 часов назад
59 отзывов
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Александр
 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
RomanPle
Роман 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
168 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Тарас
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
22 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и установка на битрикс

    Необходимо сверстать и установить макеты на платформу Битрикс. В приложении находятся все необходимые макеты. Ожидается качественная HTML-верстка по адекватным ценам.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна верстка сайта на ВордПрессе. Цена не конечная

    $110

    Необходима верстка сайта на WordPress, включающая 17 страниц и 3 шаблона. Часть блоков имеет уникальный дизайн, другие - сквозные. Требуется возможность управления контентом через админку, включая загрузку изображений и настройку ссылок. Оцените проект с учетом готовых элементов, доступ будет предоставлен для анализа.

    FigmaNode.jsWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать по макету стандартными блоками bootstrap 5

    $30

    Требуется сверстать три страницы (главную, рубрику и страницу) по предоставленному макету, используя стандартные блоки Bootstrap 5. Макеты нарисованы от руки, некоторые элементы повторяются. Бюджет на проект составляет 2000 рублей.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать доработки на сайте

    Требуются доработки на сайте sale-faw.avsmotors.ru. Необходимо добавить стрелочки на фото в каталоге, возможность увеличения изображений и сертификатов дилера, а также автоматическую смену фотографий при переключении цвета. Также нужно вставить видео с YouTube и проработать задачи, связанные с доработкой сайта.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки к верстке

    Требуется внести правки в HTML-верстку согласно документу. Исполнитель получит архив с материалами для работы. Укажите способы связи для обсуждения деталей.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить верстку WP+elementor

    Требуется исправить верстку на платформе WordPress с использованием конструктора Elementor. Необходимо внести изменения в HTML-код для улучшения отображения. Подробности и технические требования указаны в прикрепленном ТЗ.

    ElementorWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга html+css+js

    Требуется сверстать лендинг в 13 экранов с адаптивным дизайном и формами. Необходимо использовать flex или блочную верстку без Bootstrap. Кроссбраузерная поддержка, валидность проверяется сервисами. Техническое задание будет предоставлено исполнителю. Срок выполнения - 4 дня, бюджет - 100$.

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад