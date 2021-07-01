Требуется оптимизация самописного сайта на HTML, CSS, JS и Laravel. Задачи включают отключение ненужных скриптов, добавление lazy-загрузки, сжатие стилей и скриптов, исправление ошибок и улучшение загрузки страниц с YouTube видео. Необходимо пройти через Google Speed и устранить все критические ошибки.
Не адаптивная верстка сайта
Сверстать не адаптивно сайт на бутрап 4. Лесс. бюджет 70 долларов. Оплата по факту. При наличии отзывов возможна поетапная оплата. Предпочтение людям из Украины. Проще с оплатой на карту.
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