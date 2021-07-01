Требуется написать парсер магазина

Язык программирования желательно C#, интерфейс не обязателен.

Конечный результат в формате XML.

Возможность использовать прокси.

Сравнить новую таблицу со старой, на выходе получить строки которых нет в новой таблице, перепарсить их и сохранить в отдельный файл.

Фильтр: парсить товары только тех производителей, которые есть в списке.

Вывести ошибки в лог, например, почему товар не спарсился.

Есть подробное ТЗ.