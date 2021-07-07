Верстка лендинга

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки320 просмотров

Верстка

4 года назад
guest_16251608990558
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

qwertycamedy
22 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$70
3 дня
Escrow
Все четко в сроки. Не пропадает, всегда на связи. Сам предлагает правки, если видит, что это необходимо. Делает красиво и качественно. Однозначно рекомендую! Адиль, спасибо за работу! :)
Отличнейший заказчик Задача поставлена ясно и четко Отвечает ежеминутно Адекватен и вежлив Не могу не рекомендовать😁

Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
59 отзывов
4 года назад
qwertycamedy
22 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

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