Требуется оптимизация самописного сайта на HTML, CSS, JS и Laravel. Задачи включают отключение ненужных скриптов, добавление lazy-загрузки, сжатие стилей и скриптов, исправление ошибок и улучшение загрузки страниц с YouTube видео. Необходимо пройти через Google Speed и устранить все критические ошибки.
Верстка лендинга
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