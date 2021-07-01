Оптимизировать самописный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок1612 просмотров

У вас есть опыт оптимизации сайта, чтобы он быстрее загружался? Тогда оставляйте отклик.

Сайт самописный.

Фронтенд: Html, CSS,JS

Бекенд: Laravel

Задачи.

1) Выключить ненужные скрипты

2) Добавить laze загрузку

3) Сжать стили и скрипты

4) Просмотреть ошибки в скриптах и исправить их.

5) Добавить на странице вместо отображения YouTube видео заглушки и другие пункты, чтобы страница загружалась быстрее на декстопах и мобильных устройствах.

6) Пройти через Google Speed и исправить все красные пункты.

В откликах пишите стоимость, сроки и какой формат связи удобен.

CSSHTMLJavaScriptLaravel
4 года назад
onesocialsmm
Андрей 
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Заявки фрилансеров

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