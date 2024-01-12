Вітаю! Я займаюсь версткою сайтів. Володію навичками з HTML/CSS/JS. Буду радий співпраці. Слава Україні!
Вітаю! Я займаюсь версткою сайтів. Володію навичками з HTML/CSS/JS. Працюю за методологією БЕМ. В результаті - адаптивна, кроссбраузерна верстка. Буду радий співпраці. Слава Україні!
Деякі посилання на роботи з портфоліо:
https://igorua4e.github.io/OJJO/ (/*лендінг(ювелірний магазин, 3 сторінки, для портфоліо*/)
https://igorua4e.github.io/site/ (/*лендінг, 1 сторінка, для портфоліо*/)
https://igorua4e.github.io/AWW/ (/*лендінг з анімацією, табами, 3 сторінки)
https://igorua4e.github.io/lamba/(/*лендінг, анімація, якорі, слайдер, гугл-карта*/)
Портфолио
- Https://igorua4e.github.io/lamba/нет просмотров
- Https://igorua4e.github.io/OJJO/нет просмотров
- Https://igorua4e.github.io/AWW/нет просмотров
- Https://igorua4e.github.io/pdfTohtml/нет просмотров
- Https://igorua4e.github.io/site/нет просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#1812