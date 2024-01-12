Вітаю! Я займаюсь версткою сайтів. Володію навичками з HTML/CSS/JS. Буду радий співпраці. Слава Україні!

Вітаю! Я займаюсь версткою сайтів. Володію навичками з HTML/CSS/JS. Працюю за методологією БЕМ. В результаті - адаптивна, кроссбраузерна верстка. Буду радий співпраці. Слава Україні!

Деякі посилання на роботи з портфоліо:

https://igorua4e.github.io/OJJO/ (/*лендінг(ювелірний магазин, 3 сторінки, для портфоліо*/)

https://igorua4e.github.io/site/ (/*лендінг, 1 сторінка, для портфоліо*/)

https://igorua4e.github.io/AWW/ (/*лендінг з анімацією, табами, 3 сторінки)

https://igorua4e.github.io/lamba/(/*лендінг, анімація, якорі, слайдер, гугл-карта*/)