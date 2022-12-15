Добрий день Everybody, заказывайте Верстку. Качественная и быстрая работа /> (HTML5, CSS3, JS, React/Redux)

Верстка лендингов/сайтов визиток/интернет магазинов/корпоративных сайтов. Оплата любым удобным для вам способом (после выполненой работы, без предоплат).

Начиная с середины 2021 года активно занимаюсь веб-разработкой. Есть опыт работы как с чистым JavaScript (по последним спецификациям ES6+) так и с React/Redux.

Почему Я?

Заказывая у меня работу вы получаете качественную, семантически правильную верстку, с которой приятно будет работать в дальнейшем. Чистый и поддерживаемый код, без лишних библиотек.

А также бесплатные правки по проекту; бесплатно возможен дополнительный функционал/анимация, о которых не было оговорено в первоначальном ТЗ (обсуждается отдельно, в зависимости от проекта).

Навыки/Инструменты с которыми работаю:

HTML5;

БЭМ методология;

CSS3;

FLEX/GRID;

Адаптивная верстка (media-запросы);

SASS (в синтаксисе SCSS);

GULP;

JavaScript (ES6+);

React;

Redux;

Axios;

GIT;

Figma;





Связаться со мной:

Email: [email protected];

Telegram: https://t.me/AntoniO_Ry;