Anton_Ry

Антон Anton_Ry

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Добрий день Everybody, заказывайте Верстку. Качественная и быстрая работа /> (HTML5, CSS3, JS, React/Redux)

Верстка лендингов/сайтов визиток/интернет магазинов/корпоративных сайтов. Оплата любым удобным для вам способом (после выполненой работы, без предоплат).

Начиная с середины 2021 года активно занимаюсь веб-разработкой. Есть опыт работы как с чистым JavaScript (по последним спецификациям ES6+) так и с React/Redux. 

Почему Я?

Заказывая у меня работу вы получаете качественную, семантически правильную верстку, с которой приятно будет работать в дальнейшем.  Чистый и поддерживаемый код, без лишних библиотек.
А также бесплатные правки по проекту; бесплатно возможен дополнительный функционал/анимация, о которых не было оговорено в первоначальном ТЗ (обсуждается отдельно, в зависимости от проекта).

Навыки/Инструменты с которыми работаю:

  • HTML5; 

  • БЭМ методология; 

  • CSS3; 

  • FLEX/GRID; 

  • Адаптивная верстка (media-запросы); 

  • SASS (в синтаксисе SCSS); 

  • GULP; 

  • JavaScript (ES6+);

  • React;

  • Redux;

  • Axios;

  • GIT;

  • Figma;

Связаться со мной:

Email: [email protected];

Telegram: https://t.me/AntoniO_Ry;

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