Верстка лендингов/сайтов визиток/интернет магазинов/корпоративных сайтов. Оплата любым удобным для вам способом (после выполненой работы, без предоплат).
Начиная с середины 2021 года активно занимаюсь веб-разработкой. Есть опыт работы как с чистым JavaScript (по последним спецификациям ES6+) так и с React/Redux.
Почему Я?
Заказывая у меня работу вы получаете качественную, семантически правильную верстку, с которой приятно будет работать в дальнейшем. Чистый и поддерживаемый код, без лишних библиотек.
А также бесплатные правки по проекту; бесплатно возможен дополнительный функционал/анимация, о которых не было оговорено в первоначальном ТЗ (обсуждается отдельно, в зависимости от проекта).
Навыки/Инструменты с которыми работаю:
HTML5;
БЭМ методология;
CSS3;
FLEX/GRID;
Адаптивная верстка (media-запросы);
SASS (в синтаксисе SCSS);
GULP;
JavaScript (ES6+);
React;
Redux;
Axios;
GIT;
Figma;
Связаться со мной:
Email: [email protected];
Telegram: https://t.me/AntoniO_Ry;
Портфолио
- Верстка интернет-магазина "Landix"47 просмотров
- Landing page для сервиса "Screenshoter"42 просмотра