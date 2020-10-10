Консультация по проекту
- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $530
На данный момент проект - keys.sale - работает на Laravel 5.4 и PHP 7.2 Необходимо выполнить следующие задачи: 1) Миграция на РHP 7.4 2) Миграция на Laravel 8.x 3) ...Завершен4 года назад
Здравствуйте! Только через БС! - Сделать правки верстки на изображения, подкорректировать разрешения, чтобы на всем сайте было соотношение 2 к 1 у них. Кроме верхнего баннера на главной странице. - Сделать ...Завершен4 года назад
Здравствуйте! Только через БС! Решить вопрос с оплатой (платежным агрегатором) на моем сайте, где-то сбилась настройка, не создается платеж. Буду рад поработать по другим задачам также. После выполнения и проверки ...Завершен4 года назад
- $1300
Здравствуйте! Работа через БС! Требуется провести современную верстку с нуля с использованием React JS / Vue JS + SSR для моего проекта (имеется прототип, дизайн берется с него), так как в текущей версии очень много ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $135Закрытнет даты
Здравствуйте! Только через БС! 1) Необходимо ввести формы значений ALT и TITLE для всех изображений в админке, с дальнейшим функционированием на самом сайте. Изображения имеются в новостях, карточках товара, баннерах. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! 1) Настройка сервера. Донастроить развертку сайта после восстановления бекапа, который я сделал у хостера. Чтобы все функции сайта были работоспособны, не вызывало ошибок. Сервер: облачный на Ubuntu. Сайт: Laravel + Sleeping ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Работаю только через безопасную сделку! Сайт на Laravel + Sleeping Owl (Генератор административного интерфейса для Laravel) 1) Решить проблему из-за которой у нас не фиксируется ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо внести функционал на сайте и также осуществить правки. Сайт сделан на PHP Framwork Laravel. Список заданий в файле. Требования: - Уверенное знание PHP, Laravel, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Сайт на Laravel + Sleeping Owl (Генератор административного интерфейса для Laravel) 1. Необходимо реализовать функцию оптимизации изоображений, загружаемых на сайт. - Оптимизация должна осуществляться в админке в соответствующем ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Ищется опытный программист для внесения правок интернет-магазина на Framework Laravel. Требования: - уверенное знание PHP, Laravel, API - Sleeping Owl - разбираться в чужом коде - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $70
Необходимо внести правки в верстке, особенности следующие: "Используется SCSS. npm run watch – для разработки, в этом режиме все изменения пересобираются на лету. На сервере нужно использовать npm run prod – этот режим также ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад