mikz

Дамир mikz

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$530
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dev--orchestra
Егор 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$530
10 баллов
4 года назад
Миграция и обновление
LaravelPHP
Лучший заказчик из всех, с кем доводилось работать!
Очень добрый и адекватный человек
Ответный отзыв
dev--orchestra
Егор 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$100
10 баллов
4 года назад
Правки верстки + ресайз изображений
LaravelPHP
Отличный заказчик, приятно работать. Рекомендую!
Адекватный исполнитель
Ответный отзыв
awoods
Тарас 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Laravel. Решение вопросов с оплатой на сайте.
LaravelPHP
Все супер
Все отлично! Посмотрел код, нашел причину и устранил ее.
Ответный отзыв