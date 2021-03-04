Правки верстки + ресайз изображений

Здравствуйте! Только через БС!

- Сделать правки верстки на изображения, подкорректировать разрешения, чтобы на всем сайте было соотношение 2 к 1 у них. Кроме верхнего баннера на главной странице.

- Сделать ресайз у текущих и будущих изображений для всех разделов сайта.

Ссылку на проект скину по запросу.

Стоимость за выполнение задач правильнее будет сообщить после изучения проекта.

После выполнения и проверки (Вами и мною) выполненных задач – запушить изменения на Bitbucket

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- ОЧЕНЬ хорошее знание PHP, Laravel, API,

- Sleeping Owl

- умение с ЛЕГКОСТЬЮ разбираться в ЧУЖОМ коде

- знание Bitbucket (репозиторий)

- тестирование написанного кода

- ПОРЯДОЧНОСТЬ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ