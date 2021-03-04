Правки верстки + ресайз изображений

Нужно спарсить выдачу гугл и яндекса (до 30 стр) 7500 ключей Сохранять в mysql Сохранять: ключ, домен, страница результата, заголовок результата Не сохранять дубли страниц по столбцу результата Список ключей предоставлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Только через БС!
- Сделать правки верстки на изображения, подкорректировать разрешения, чтобы на всем сайте было соотношение 2 к 1 у них. Кроме верхнего баннера на главной странице.
- Сделать ресайз у текущих и будущих изображений для всех разделов сайта.
Ссылку на проект скину по запросу.
Стоимость за выполнение задач правильнее будет сообщить после изучения проекта.
После выполнения и проверки (Вами и мною) выполненных задач – запушить изменения на Bitbucket
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- ОЧЕНЬ хорошее знание PHP, Laravel, API,
- Sleeping Owl
- умение с ЛЕГКОСТЬЮ разбираться в ЧУЖОМ коде
- знание Bitbucket (репозиторий)
- тестирование написанного кода
- ПОРЯДОЧНОСТЬ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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