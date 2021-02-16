Jquery парсинг html из переменной

Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта [url=https://zabotadoula.ru/]https://zabotadoula.ru/[/url] После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной домен. ВАЖНО: нам нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На javascript и jquery парсить html страницу с текстом. Необходимо распарсить html-строку и получить следующие параметры:
1. Номер билета number
2. Фамилия lastname
3. Имя firstname
4. Отчество middlename
5. Телефон phone
6. Сумма займа amount
Пример страницы во вложении.
Фамилию, Имя и Отчество нужно брать из абзаца почти в самом низу страницы (Начинается с "Заемщик:")
Номер билета из Первого абзаца. Предложение начинается с "Договор потребительского займа №". Без символа №
Телефон из пункта 16 (2 пункт).
Сумма займа из пункта 6. Предложение начинается с "График платежей: сумма займа". Только цифры, без валюты.
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужен специалист в данной сфере. Готов обсудить с Вами задач. Оставляйте пожалуйста свои контакты.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно спарсить выдачу гугл и яндекса (до 30 стр) 7500 ключей Сохранять в mysql Сохранять: ключ, домен, страница результата, заголовок результата Не сохранять дубли страниц по столбцу результата Список ключей предоставлюВеб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Есть скрипт обрабатывающий все ID из списка подряд. Нужно изменить скрипт таким образом, чтобы он обрабатывал только конкретные ID, которые будут прописаны в коде.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Добрый день, есть вот такой заказ. Я представляю вебстудию, по этому проекту будут еще разные доработки. Есть еще много проектов на битриксе, ищу регулярного партнера по доработкам битрикса. Первое задание: 1. сверстать шаблон 2. установка на битрикс 3. Логика ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, проект браузерной игры Бойцовский клуб, кратко: необходима оптимизации боевой системы. Проект на php 7.4 и практически все ошибки проекта как в error.log (здесь пару ошибок по приемам осталось) так и в mysql.log (здесь также ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Создания модуля импорта товараВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Вот карточка товара. Справа выводяться миниатюрки, нажимая на которые можно переключаться между карточками. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fpechi-top.ru%2Fkeramicheskaya-pech-bavaria-k-s-teploobmennikom]https://pechi-top.ru/keramicheskaya-pech-bavaria-k-s-teploobmennikom[/url] Мне нужно: 1. Сделать вывод их строку 2. Вывести цену 3. Предусмотреть, вывод цены в случае акцииВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт образовательной онлайн-платформы со страницами различных курсов (bart.foundation). На странице курса итальянского языка есть блоки с различными вариантами обучения, ведущие к бланку оформления заказа. Нужно добавить такой же блок по образцу существующих – с тем же изображением, но ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад