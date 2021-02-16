Jquery парсинг html из переменной

На javascript и jquery парсить html страницу с текстом. Необходимо распарсить html-строку и получить следующие параметры:

1. Номер билета number

2. Фамилия lastname

3. Имя firstname

4. Отчество middlename

5. Телефон phone

6. Сумма займа amount

Пример страницы во вложении.

Фамилию, Имя и Отчество нужно брать из абзаца почти в самом низу страницы (Начинается с "Заемщик:")

Номер билета из Первого абзаца. Предложение начинается с "Договор потребительского займа №". Без символа №

Телефон из пункта 16 (2 пункт).

Сумма займа из пункта 6. Предложение начинается с "График платежей: сумма займа". Только цифры, без валюты.