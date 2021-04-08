Сделать кроссплатформенное приложение WebView

Необходимо для сайта https://yellow-market.ru/ сделать приложение WebView для android и ios.

Пока без заливки в магазины. Приложение должно работать аналогично сайту на всех устройствах. На ios смотрим пока в эмуляторе, на реальном устройстве проверим после выгрузки в аккаунт разработчика