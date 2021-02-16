Правка скрипта для api

Добрый день, есть вот такой заказ. Я представляю вебстудию, по этому проекту будут еще разные доработки. Есть еще много проектов на битриксе, ищу регулярного партнера по доработкам битрикса. Первое задание: 1. сверстать шаблон 2. установка на битрикс 3. Логика ...