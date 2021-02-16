Правка скрипта для api

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок683 просмотра
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Есть скрипт обрабатывающий все ID из списка подряд. Нужно изменить скрипт таким образом, чтобы он обрабатывал только конкретные ID, которые будут прописаны в коде.

3 года назад
balboa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад