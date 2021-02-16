Wordpress. Не создается sitemap.xml

Вечер добрый!

Возникла проблема с wordpress, плагин Yoast SEO перестал создавать карту сайта в формате xml. Проблема не в плагине, так как проверил ещё два сторонних плагина, карта не создается ни в какую.

Проблему обнаружил после полной перетрубации на блоге! Проводил следующие работы:

Менял шаблон (к нему вопросов нет) всё по дефолту в основном.

Переустанавливал полностью wordpress, чистил медиатеку и записи. Удалял ненужные плагины.

Очень сильно перебрал всю базу данных уменьшив с 90мб до 18мб. Одним словом разгонял и оптимизировал как мог! Возможно тут что то накосячил, не знаю!

В логах пусто

Нужен человек со знаниями кода wordpress и sql

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