Wordpress. Не создается sitemap.xml

Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта [url=https://zabotadoula.ru/]https://zabotadoula.ru/[/url] После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной домен. ВАЖНО: нам нужно ...
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Вечер добрый!
Возникла проблема с wordpress, плагин Yoast SEO перестал создавать карту сайта в формате xml. Проблема не в плагине, так как проверил ещё два сторонних плагина, карта не создается ни в какую.
Проблему обнаружил после полной перетрубации на блоге! Проводил следующие работы:
Менял шаблон (к нему вопросов нет) всё по дефолту в основном.
Переустанавливал полностью wordpress, чистил медиатеку и записи. Удалял ненужные плагины.
Очень сильно перебрал всю базу данных уменьшив с 90мб до 18мб. Одним словом разгонял и оптимизировал как мог! Возможно тут что то накосячил, не знаю!
В логах пусто
Нужен человек со знаниями кода wordpress и sql
цену предлагайте сами
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