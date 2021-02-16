Сделать сайт на Modx мультиязычным

$130
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок801 просмотр
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сть сайт-каталог на Modx. Надо сделать его мультиязычным.

мы попробовали подключить модуль Polylang, но с ним сайт начинает грузиться очень долго.

Задача:

Либо ускорить модуль Polylang

Либо предложить своё решение или попробовать подключить другие модули.

Также нужно внедрить геолокацию и автоматически включать нужный язык для определённых стран

Важно чтобы через модуль автоматически переводился сайт.

MODX
3 года назад
gratima123
39 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад