sawa__

Александр sawa__

 
35 летУкраина/Николаев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Логотипы.Дизайн полиграфической продукции. Инфографика. Фирменный стиль Наружная реклама.

Оказываю услуги по  разработке фирменного стиля:  лого, визитки ,листовки, брендбуки и т.д. Разработка инфоргафики, оформление презентаций, наружная реклама, широкоформатная печать.

Владения программами:Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

InDesignIllustratorPhotoshopБрендбукИнфографика
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Разработка логотипа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
TatyanaVar
45 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Визитка
Александр отличный исполнитель! За умерунную плату разработал несколько вариантов, учел все пожелания. Приятное общение, всегда на связи. Однозначно рекомендую! В дальнейшем обязательно буду обращаться. Спасибо за качественную и креативную работу.
Очень доволен сотрудничеством. Приятное общение, грамотная постановка задачи, отличная обратная связь, мгновенная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
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