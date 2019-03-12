Логотипы.Дизайн полиграфической продукции. Инфографика. Фирменный стиль Наружная реклама.
Оказываю услуги по разработке фирменного стиля: лого, визитки ,листовки, брендбуки и т.д. Разработка инфоргафики, оформление презентаций, наружная реклама, широкоформатная печать.
Владения программами:Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$8
10 баллов
5 лет назад
Александр отличный исполнитель! За умерунную плату разработал несколько вариантов, учел все пожелания. Приятное общение, всегда на связи. Однозначно рекомендую! В дальнейшем обязательно буду обращаться. Спасибо за качественную и креативную работу.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Приятное общение, грамотная постановка задачи, отличная обратная связь, мгновенная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!