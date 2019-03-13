Дизайн визитки

Всем привет! Необходимо сделать маркетинг КИТ для строительной компании. Все материалы готовы. 70% будет состоять из портфолио. Нужно привести местами фото в один стиль. Фотографии качественные, фото делали на фотоаппарат и на тел S8. Данный каталог будем ...