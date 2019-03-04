2 рекламных баннера на основе дизайна сайта + необходимых элементов

Дизайн продукцииЗакрыт19 заявок237 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать 2 тематические рекламные банера в цветовом и дизайнерском исполнении исходя из цветовой гаммы сайта + дополнительные элементы, которые будут предоставлены. (пример доп элементов: цветок лотуса + фото человека)

Баннер на 1 лист, в электронном формате + на баннере должен быть текст 500 символов.

Необходим профессиональный творческий подход.  Прошу указывать стоимость Вашей работы в заявке.

Спасибо.

5 лет назад
tarken
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад