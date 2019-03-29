Макет флаера А4 с перегибом посередине

Дизайн продукцииЗавершен13 заявок238 просмотров
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Нужно нарисовать макет для печати 

4Х4

размер А4 с перегибом посередине

тематика "Ремонт"

материалы и тексты есть

ТУ есть

нужен хороший стиль 

Исполнителя выбираем по примерам работ и стоимости

5 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Хорошая работа доволен рекомендую
Все четко и отлично! Рекомендую!