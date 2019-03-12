Здравствуйте. Хочется новый дизайн визитки. Креативный, экологичный, светлый и приятный глазу. То что сейчас - в приложении. Логотип тоже (в векторе дам победителю) Вопросы в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн визитки.
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