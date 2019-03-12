Маркетинг кит

Дизайн продукцииЗакрыт18 заявок234 просмотра
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Нужно сделать маркетинг кит. 

Ниша : продажа свежего, свеже-замороженного и копченого мяса перепелы.  Также яиц. 

Кит делаем под рестораны. 

Все детали буду обсуждать непосредственно с исполнителем. 

5 лет назад
guest_15525500875631
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад