Необходим дизайн листовок и банеров по тематике "септики". Всю информацию предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Листовка https://ibb.co/phDXtGQ
Поправить листовку А4 в приложение исходники
Шар оставляем, только можно немного добавить логотипа где белое место, слева, можно тогда немного поднять шар.
Мы меняем городские телефоны России на новые (мобильный оставется):
+ 7 495 249 00 95
+ 7 495 249 00 96
+ 7 495 249 00 97
На красной строчке на английском языке надо добавить в название компании Eastern - так как полное название на английском Eastern Bitumen and Metal Limited.
Что касается e-mail, надо поставить следующие:
Тут исходники листовки https://dropmefiles.com/HBU6J
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