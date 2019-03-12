Поправить листовку А4

Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок240 просмотров
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Листовка https://ibb.co/phDXtGQ

Поправить листовку А4 в приложение исходники 

Шар оставляем, только можно немного добавить логотипа где белое место, слева, можно тогда немного поднять шар.

Мы меняем городские телефоны России на новые (мобильный оставется):

+ 7 495 249 00 95

+ 7 495 249 00 96

+ 7 495 249 00 97

На красной строчке на английском языке надо добавить в название компании Eastern - так как полное название на английском Eastern Bitumen and Metal Limited.

Что касается e-mail, надо поставить следующие:

[email protected] 

[email protected]

Тут исходники листовки  https://dropmefiles.com/HBU6J

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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