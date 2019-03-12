Дизайн упаковки моющих средств

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок407 просмотров
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Доброго!Нужен дизайнер для разработки наклейки на упаковку новой выходящей на рынок линии эко моющих средств ANT (9 позиций с типовой наклейкой, отличающейся текстом и набором цветов в зависимости от предназначения средства). Важно: в рамках дизайна наклейки нужна иллюстрация! Скажите, интересна ли вам задача? 

Дарья  

5 лет назад
guest_15524909338046
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад