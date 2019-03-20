Доброго!Нужен дизайнер для разработки наклейки на упаковку новой выходящей на рынок линии эко моющих средств ANT (9 позиций с типовой наклейкой, отличающейся текстом и набором цветов в зависимости от предназначения средства). Важно: в рамках дизайна ...
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Здравствуйте.
Хочется новый дизайн визитки.
Креативный, экологичный, светлый и приятный глазу.
То что сейчас - в приложении. Логотип тоже (в векторе дам победителю)
Вопросы в личку.
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