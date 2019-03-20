Дизайн визитки

$10
Дизайн продукцииЗавершен13 заявок534 просмотра
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#1$10

Здравствуйте.

Хочется новый дизайн визитки.

Креативный, экологичный, светлый и приятный глазу.

То что сейчас - в приложении. Логотип тоже (в векторе дам победителю)

Вопросы в личку.

5 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Победитель конкурса
Tan-chik
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
#1
Татьяна с работой справилась на 10 баллов. Внесла необходимые коррективы и оперативно прислала готовый макет. Мои рекомендации!
Отличный заказчик, приятная в общении, всегда на связи. Интересный конкурс, быстрая оплата
Заявки фрилансеров
Tan-chik
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
#1
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