Разработка и оформление рекламных материалов

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок200 просмотров
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Требуется оформление, разработка текстов, рекламных материалов: печатные листовки, интернет баннеры.

5 лет назад
Abs_on
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад