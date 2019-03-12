Разработка и оформление рекламных материалов

Листовка https://ibb.co/phDXtGQ Поправить листовку А4 в приложение исходники Шар оставляем, только можно немного добавить логотипа где белое место, слева, можно тогда немного поднять шар. Мы меняем городские телефоны России на новые (мобильный оставется): + 7 495 249 00 95 + 7 ...