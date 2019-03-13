Нарисовать 2 сертификата

Дизайн продукцииЗакрыт21 заявка224 просмотра
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Необходимо сделать дизайн 2 юридических сертификатов или дипломов для сотрудников.  (пример: https://take.ms/9O65D)

Сертификаты должны соответствовать биографии, которую я предоставлю исполнителю.

Предпочтительно наличие печатей и подписей. Названия организаций, ФИО выдавших сертификат, членов комиссии и т.д. нужно также придумать.

Сертификат должен выглядеть правдоподобно и внушать доверие.

Все детали обсудим.

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5 лет назад
TomRoyAl
Артем 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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