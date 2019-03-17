Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн ЭТИКЕТОК для линейки полуфабрикатов (НЕ УПАКОВОК). Всего 6 штук, 4 пельмени и два вареники. Дизайн должен соответствовать следующим характеристикам: [list=1][*]Должен быть вкусным, [*]Понятным для потребителя, [*]Читабельным, [*]Привлекательным. [*]Должен соответствовать существующему фирменному стилю. [*]Не шибко мультяшным. [/list] В дизайн необходимо гармонично вставить следующие ...
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Добрый день.
Нужно нарисовать карточку услуги.
Примеры и эскизы в личной переписке.
Оплата - договорная
Сроки - пару дней
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