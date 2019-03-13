Дизайнер упаковки

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок162 просмотра
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В компанию  по производству фигурного сахара требуется разработать новогоднюю упаковку и последующую передачу макетов в типографию.

5 лет назад
sokolovaula
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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