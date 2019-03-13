Дизайнер упаковки

Создание картинок минимализм на белом фоне, 9 штук ,на рисунке будет изображаться кольца железобетонные с размерами и некоторые варианты септиков из этих колец.И 1 картинку нарисовать как акцию пенсионерам( на фоне железобетонных много разных колец ...