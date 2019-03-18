Дизайн

Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Здравствуйте! Мне нужно нарисовать визитку. Визитка полиграфии.

Называется "листок", смысл в том, что нужно написать ЛИС (перевёрнутая "Т", будто отвалилась) ОК. И рядом картинку лисёнка, нарисованную, который одной лапой показывает два пальца (ОК)! В общем должно выглядеть так: полиграфия ЛИСтОК, рядом картинка лисёнка, показывающего ОК. И контакты!

5 лет назад
guest_1553205996359
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
morozovdesignz
Евгений 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-4)
5 лет назад
$10
1 день
Этот "человек" обманщик, ни в коем случае не переводите ему деньги. Я, по глупости, перевёл почти всю сумму, и всё, он пропал. Крайне не рекомендую.
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