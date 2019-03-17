Дизайн этикетки для товара

Дизайн продукцииЗакрыт18 заявок328 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Краткое ТЗ:

Необходимо подготовить дизайн этикетки для товара - биодобавка для животных, примерный стиль - https://monosnap.com/file/qm3k28niOE3OTuwQcC5OfBsIphYsg0

Отдельно дизайн для этикетки и отдельно для упаковки.

Оплата 60WMZ или Приват

Срок - 3 дня с учетом всех доработок

5 лет назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Расскраска с гимнастками 20 стр.

    $15

    20 страниц / 10 листов с гимнастками в красивых костюмах ч/б. А5 формат, картинки - гимнастки девочки/девушки до 14 лет Обложка - 1 сторона цветная картинка с гимнасткой "Юная гимнастка"

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Брошюра с основным меню для доставки суши

    Необходимо изготовить дизайн брошюры с наиболее популярными товарами сервиса доставки суши и пиццы. Дизайн нужно выполнить в стиле готового брендбука. Брендбук, фото товаров предоставим. ТЗ при необходимости тоже составим, под конкретного исполнителя. Брошюра, которую имеем ввиду, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать дизайн этикеток для полуфабрикатов

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн ЭТИКЕТОК для линейки полуфабрикатов (НЕ УПАКОВОК).  Всего 6 штук, 4 пельмени и два вареники. Дизайн должен соответствовать следующим характеристикам: [list=1][*]Должен быть вкусным, [*]Понятным для потребителя, [*]Читабельным, [*]Привлекательным. [*]Должен соответствовать существующему фирменному стилю. [*]Не шибко мультяшным. [/list] В дизайн необходимо  гармонично вставить следующие ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить Листовку

    https://ibb.co/TrkBJv5 вот эту листовку поправить просто добавить эмблем где я отметил текстом Тут исходники листовки  [url=https://dropmefiles.com/HBU6J]https://dropmefiles.com/HBU6J[/url]

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать заготовку для выжигания (Corel Draw)

    Добрый день Есть эскиз по которому нужно сделать заготовку для выжигания на лазерном станке соединяющую в себе гравировку и вырезание по контуру. В заявки бросайте, пожалуйста, примеры уже выполненных работ и их стоимость.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайнер упаковки

    В компанию  по производству фигурного сахара требуется разработать новогоднюю упаковку и последующую передачу макетов в типографию.

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обложка для видеокурса

    Нужна обложка для видеокурса. Область - электроэнергетика, образование, первая работа, помощь начинающим специалистам. Дизайн скорее всего рисованный, с изображением человека и доп. элементов. Работаю только по безопасной сделке. Итоговый материал нужен в .psd и .png.  Срок 3-5 дней

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад