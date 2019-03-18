Макет для фотокниги

Здравствуйте! Мне нужно нарисовать визитку. Визитка полиграфии. Называется "листок", смысл в том, что нужно написать ЛИС (перевёрнутая "Т", будто отвалилась) ОК. И рядом картинку лисёнка, нарисованную, который одной лапой показывает два пальца (ОК)! В общем должно ...
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Нужно сделать макет для свадебной фотокниги 15 разворотов . Размер 25см*25см Фотографии обработаны . Оплата 50 руб- за разворот Образец фотокниги здесь https://www.zumofoto.ru/ivan-i-mario
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