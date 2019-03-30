Требуется разработать макет коммерческого предложения базе фирменного

Дизайн продукцииЗавершен8 заявок235 просмотров
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Требуется разработать макет коммерческого предложения базе фирменного стиля

5 лет назад
dwilt
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$50
3 дня
Сергей настоящий профессионал. Работы выполнена быстро, качественно. Вежливый и внимательный специалист. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством. Был предоставлен весь материал, четко описано ТЗ. Приятное общение, всегда на связи, мгновенная оплата. Рекомендую! Буду рад новым проектам.
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